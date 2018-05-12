Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 140 квадратных метров на участке 12 соток продают в Барнауле за 14,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что дом построен по индивидуальному проекту из экологически чистого материала — ангарской сосны.

Планировка: большая кухня-гостиная, два больших санузла, кабинет, гардеробная, прихожая, две просторные спальные комнаты. Жилье продается с мебелью.

Имеется большой гараж площадью 70 квадратных метров, рассчитанный на два автомобиля, а также на хранение вещей. Здесь же расположены котельная и гостевая комната.

"Усадьба находится под видеонаблюдением. Залиты отмостки, дорожки и площадка перед гаражом. Забор сделан на ленточном фундаменте. Посажен газон и много деревьев", — добавляет продавец.