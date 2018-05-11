Фото: eletan.ru

За последние пять лет преступность в РФ снизилась. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Сообщается, что число преступлений упало с 1609,3 на 100 тысяч населения в 2012 году до 1402,2 на 100 тысяч населения в прошлом году.

Больше всего нарушений в 2017 году было зафиксировано в Республике Тыва (3662,8), Забайкальском крае (2501,6) и Республике Бурятия (2399,1).

Меньше всего — в Чеченской Республике (279,4), республиках Ингушетия (334,3) и Дагестан (480,2). При этом пять лет назад в данных регионах также был зарегистрирован самый низкий уровень преступности, но среди лидеров по числу преступлений в 2012 году присутствовали Иркутская область и Приморский край.

В ведомстве отметили, что число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 29,5% — с 64 270 в 2012-м до 45 288 в 2017-м.

Больше всего преступлений совершают подростки в Свердловской (2107), Челябинской (1823) и Иркутской (1570) областях, меньше всего — в Республике Ингушетия (14), Чеченской Республике (18) и Чукотском автономном округе (19).