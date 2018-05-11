Тулеев возглавил медиарейтинг глав парламентов в апреле

Недавно губернатор Кемеровской области, а ныне председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев сразу после назначения вырвался на первое место медиарейтинга глав региональных парламентов. Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко в апрельском рейтинга на 31 месте.

Подготовила традиционный рейтинг компания "Медиалогия". Учитывались публикации в СМИ о главах законодательных органов.

Аман Тулеев вполне логично занял первое место (его медиаиндекс составил 16 021). Именно в апреле он ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса после трагедии на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", когда погибло несколько десятков человек, в том числе дети. Через несколько дней он возглавил региональный парламент.

Для сравнения: на втором месте рейтинга глава крымского парламента Владимир Константинов с медиаиндексом 9343.

Спикер парламента Алтайского края Александр Романенко на 31-м месте рейтинга с индексом 1331.

Из сибирских в 30-ке рейтинга Сергей Брилка (Иркутская область, он на четвертом месте рейтинга), на 22-м Андрей Шимкив (Новосибирская область), на 24-м Владимир Варнавский (Омская область).