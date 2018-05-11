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Российским спецслужбам удалось предотвратить атаку террористов на участников шествия "Бессмертного полка" в Москве, в котором приняли участие свыше 1 млн человек, сообщает ТАСС. О задержании групп террористов, готовивших взрывы 9 мая, рассказал агентству замглавы МИДа, генерал армии Олег Сыромолотов, возглавляющий российскую делегацию на антитеррористической конференции ОБСЕ.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк", для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек", — сообщил Сыромолотов.

В конце апреля о задержании в Москве четверых прибывших из Нового Уренгоя боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В сообщении спецслужбы отмечалось, что эта группа "планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона". При этом еще 20 человек были задержаны во время операции в самом Новом Уренгое.

В акции "Бессмертный полк" в Москве принял участие президент России Владимир Путин, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В общей сложности в рядах "Бессмертного полка", по подсчетам МВД, по Москве 9 мая прошли более 1 млн человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю акции (в 2017 году в Москве число участников шествия составило около 750 тыс. человек, в 2016-м — 700 тыс., в 2015-м — более 500 тыс. человек).​

По всей России в акции "Бессмертный полк" в 2018 году приняли участие 10,4 млн человек.