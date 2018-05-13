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Прохладная погода с осадками в виде дождя ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 13 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В отдельных районах дождь, гроза", — информируют синоптики. Дневные температуры в крае составят +10...+15 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.

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В краевой столице также ожидается дождь, возможна гроза. Днем в Барнауле будет +11...+13 градусов. Ветер западный, 9-14 метров в секунду.