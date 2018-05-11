Фото: politinfo.com.ua

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 на 8 мая. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Автором документа является внефракционный депутат парламента Андрей Денисенко. "Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая Дня Победы над нацизмом перенести на 8 мая — День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Денисенко полагает, что 9 мая имеет "геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм".

Также автор законопроекта предложил "восстановить историческую справедливость" о признании роли Великобритании, США и других стран антигитлеровской коалиции в завершении европейской кампании во Второй Мировой войне.

"Думаю, пришло время отказаться от выдуманной Сталиным искусственной даты 9 мая, празднование которой превращено агрессивным путинским режимом в фарс победобесия и главный миф и ритуал единства советско-российского мира. Свой, настоящий украинский День Победы, у нас еще будет — над рашизмом", — написал депутат в своем Facebook.