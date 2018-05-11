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Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий вырастут в 2018 году почти на 99 миллиардов рублей, а транферт из федерального бюджета сократится на 68,3 миллиарда. Об этом в пятницу, 11 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ПФР.

Напомним, ранее в поправках к федеральному бюджету текущего года, которые опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, Минфин РФ предложил уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение россиян на 51,5 миллиарда рублей.

В ПФР отметили, что увеличение расходов фонда произойдет в соответствии с поправками в бюджет, внесенными в правительство. "Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Таким образом снижается зависимость от федерального бюджета", — цитирует агентство сообщение фонда.

В ПФР добавили, что при этом при исполнении бюджета фонда в этом году будут использованы переходящие остатки средств бюджета фонда прошлого года, которые составили 234,2 миллиарда рублей. Эти деньги в соответствии с законодательством будут использованы на финансирование направлений расходов бюджета ПФР 2018 года и позволят обеспечить снижение размера трансферта из федерального бюджета.