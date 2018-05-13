Фото: avito.ru

Двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 203 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье располагается в кирпичной высотке на улице Анатолия. "Паркет из дуба на двух этажах. Большая гардеробная с сейфом. Окна на две стороны. Шикарный вид на реку Обь", — перечисляет достоинства квартиры автор объявления.

В квартире выполнен ремонт по дизайн-проекту. Дом, где находится квартира, расположен в районе с развитой социальной инфраструктурой. На придомовой территории есть детская площадка. Также имеется наземный паркинг.