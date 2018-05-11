Запрет на ввоз лекарств решили убрать из законопроекта о контрсанкциях

Фото: sovetskaya-adygeya.ru

Авторы законопроекта об ответе РФ на санкции США решили исключить из него ​запрет на импорт в страну лекарств из Соединенных Штатов и стран, которые поддерживают введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о ​запрете работы в РФ иностранных специалистов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерину Шульман​, присутствовавшую на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Она рассказала, что депутаты решили внести изменения в законопроект во время его доработки. В нижнюю палату парламента их внесут ко второму чтению.

Шульман отметила, что из текста решено исключить упоминание определенных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия главы государства и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физлиц и юрлиц. Также Совет по законотворчеству решил предусмотреть, что меры воздействия, установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно важные товары, аналогов которых нет в РФ и других иностранных государствах.

Также решено рекомендовать правительству при подготовке проекта федерального закона о бюджете на следующий год и плановый период 2020–2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.

Таким образом, согласно новой версии документа, по словам Шульман, "для минимизации угрозы интересам и безопасности России" и ее граждан из-за санкций будет достаточно прекратить или приостановить международное сотрудничество РФ и компаний страны с "недружественными иностранными государствами и организациями, находящимися в их юрисдикции".

Напомним, ранее законопроект об ответных мерах предполагал введение ограничений на ввоз из США и "недружественных стран" лекарств, табачной, алкогольной и сельхоз продукции. Кроме этого, депутаты предлагали запретить или ограничить "допуск в Россию технологического оборудования и программного обеспечения" из Штатов, а также приостановить сотрудничество с Америкой в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.