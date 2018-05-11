Запрет на ввоз лекарств решили убрать из законопроекта о контрсанкциях

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Авторы законопроекта об ответе РФ на санкции США решили исключить из него запрет на импорт в страну лекарств из Соединенных Штатов и стран, которые поддерживают введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в РФ иностранных специалистов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерину Шульман, присутствовавшую на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.
Она рассказала, что депутаты решили внести изменения в законопроект во время его доработки. В нижнюю палату парламента их внесут ко второму чтению.
Шульман отметила, что из текста решено исключить упоминание определенных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия главы государства и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физлиц и юрлиц. Также Совет по законотворчеству решил предусмотреть, что меры воздействия, установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно важные товары, аналогов которых нет в РФ и других иностранных государствах.
Также решено рекомендовать правительству при подготовке проекта федерального закона о бюджете на следующий год и плановый период 2020–2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.
Таким образом, согласно новой версии документа, по словам Шульман, "для минимизации угрозы интересам и безопасности России" и ее граждан из-за санкций будет достаточно прекратить или приостановить международное сотрудничество РФ и компаний страны с "недружественными иностранными государствами и организациями, находящимися в их юрисдикции".
Напомним, ранее законопроект об ответных мерах предполагал введение ограничений на ввоз из США и "недружественных стран" лекарств, табачной, алкогольной и сельхоз продукции. Кроме этого, депутаты предлагали запретить или ограничить "допуск в Россию технологического оборудования и программного обеспечения" из Штатов, а также приостановить сотрудничество с Америкой в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.
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