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Адвокаты арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения власти на Украине Надежды Савченко отказались представлять ее интересы в дальнейшем. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Украинскую правду" и одного из правозащитников Олега Соловья.

Он отметил, что в пятницу, 11 мая, рабочие отношения с нардепом разорвал не только он, но и адвокат Дмитрий Бугай. "Больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", — цитирует его слова издание.

Соловей подчеркнул, что одной из причин стало некорректное поведение и позиция сестры депутата — Веры Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рад и участвовать в деятельности парламента Украины.