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На должность министра образования в составе нового правительства рассматривают кандидатуры и. о. главы ведомства Ольги Васильевой и главы центра "Сириус" Елены Шмелевой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова первого замглавы профильного комитета Олега Смолина.

Агентство пишет, что ранее появилась информация о планах разделить Минобрнауки на министерство образования и министерство науки.

Последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Само агентство будет ликвидировано.

По словам Смолина, подобные обсуждения идут не первый год и, вероятно, "сейчас власти склоняются к этому решению".

Напомним, предыдущее правительство ушло в отставку после инаугурации Путина. Главы министерств остались на постах в качестве исполняющих обязанности. Позднее премьером вновь назначили Дмитрия Медведева.