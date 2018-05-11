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Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший глава Минфина России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федерального чиновника.

"Да, согласился", — цитирует агентство его слова.

Представитель Кудрина подтвердил факт того, что он получил предложение возглавить ведомство. При этом собеседник агентства отметил, что Кудрин до сих пор обдумывает предложение.

Ранее Кудрин заявлял, что ему поступило предложение от "Единой России" выдвинуться кандидатом на пост главы Счетной палаты. Он подчеркнул, что не ожидал такого предложения.