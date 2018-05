Фото: twitter.com

Военные в Индии нашли необычное применение танку Т-90С, сделав из него импровизированную командную машину. Об этом пишет РИА Новости.

На снимках, размещенных в Twitter пресс-службой ВС Индии, видно, что на башне одного из танков установлены кресла, с которых высокопоставленные военные могут обозревать местность.

Снимок был сделан в ходе учений индийской армии, в которых участвовали свыше 25 тысяч военных с бронетехникой, авиацией, вертолетами и беспилотниками, говорится в сообщении.

Основной боевой танк Т-90 был принят на вооружение в 1993 году. Он оснащен 125-миллиметровым орудием, комплексом оптико-электронного подавления "Штора", системами динамической защиты. Масса боевой машины составляет около 46 тонн, а экипаж состоит из трех человек, сообщает агентство.

Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters,drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs