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Юлия Самойлова очень храбрая певица, но для достижения результате на "Евровидении-2018" нужно было посылать более сильного вокалиста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление певца Леонида Агутина.

Он подчеркнул, что было сразу понятно, что Самойлова не пройдет в финал. "У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста", — заявил Агутин.

Певец добавил, что серьезно воспринимать итоги конкурса не стоит, так как каждый год в мире создается много замечательных песен, которые однако не попадают на конкурс.

Напомним, "Евровидение-2018" впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Россию представляла Юлия Самойлова с песней I Won't Break. По итогам второго полуфинала, который прошел в четверг, 10 мая, певице не хватило голосов, чтобы выйти в финал.