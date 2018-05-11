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Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что после его слов на концерте в Гааге о России треть зрителе покинула зал. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал "112 Украина".

Музыкант отметил, что зрители покинули концерт после того, как он "ляпнул" следующую фразу: "Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".

По словам Скрипки, после этого зал покинули треть зрителей-россиян. Солист подчеркнул, что граждане РФ давно не ходят на концерт группы, но на концерт в Голландии пришли.

Также Скрипка не уточнил, о каком именно судебном процессе шла речь.

Издание напоминает, что в апреле минувшего года Скрипка предложил создать на Украине "гетто" для тех, кто не может выучить украинский язык, назвав таких людей "социально опасными". Позднее музыкант принес извинения за свои слова.