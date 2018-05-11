Фото: forum.golos-tv.ru

Заслуженный артист РФ, член жюри шоу "Голос" Леонид Агутин считает, что шоу нужно закрыть на некоторое время, а состав жюри полностью обновить. Об этом пишет ТАСС.

При этом музыкант отметил, что если его пригласят в новом сезоне, то, вероятно, "шансов не будет не согласиться, потому что это такая знаковая программа". Также Агутин рассказал, что неоднократно после завершения сезона думал, что больше не будет участвовать в шоу.

"А потом звали, и я опять шел. Поэтому я думаю, что мне это опять было бы интересно", — цитирует агентство слова исполнителя.

Агутин отметил, что на месте создателей программы полностью бы обновил состав жюри. "Вот в прошлом году я говорил, что на вашем месте я бы взял золотой состав и потом вообще закрыл бы на какое-то время программу. Золотой состав взяли, а программу не закрыли, я так понял, там все-таки будет [новый сезон]. Видимо, надо сейчас в любом случае как-то рискнуть и взять всех совсем других людей. Это было бы правильно", — заявил он.

По мнению исполнителя, шоу стало немного предсказуемым, поскольку зрители знают реакцию каждого члена золотого состава жюри. Также он отметил, что все члены жюри дружат и не спорят друг с другом, что, "наверное, не очень правильно",

"Нужно совсем поменять характер. С точки зрения телевидения — это верно. А я бы, если бы мне предложили, согласился [войти в состав жюри]", — заключил певец.

"Голос" — вокальное шоу, являющееся российской адаптацией оригинальной программы The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Членами жюри наряду с Агутиным являются Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победителем шестого, последнего на данный момент сезона, стал Селим Алахяров.