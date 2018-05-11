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Законопроект об ответственности за соблюдение в РФ западных санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Госдуме.

По словам собеседника агентства, речь идет о наказании за действия (или бездействие) по исполнению ограничений, которые были введены иностранными государствами, если в результате этого у россиян и российских компаний сорвались сделки.

Тем, кто способствует введению антироссийских санкций - призывает к этому или передает какие-либо сведения, — грозит до трех лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.

Авторами законопроекта о введении ответственности, в том числе и уголовной, выступил спикер ГД Вячеслав Володин. Вместе с ним соавторами законопроекта стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, главы фракций КПРФ Геннадий Зюганов,ЛДПР Владимир Жириновский, "Единой России" Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикеры от КПРФ и "Единой России" Иван Мельников и Александр Жуков.

По словам Володина, законопроект хотят внести в нижнюю палату в мае. Первое чтение, предположительно, может состояться 17 мая, второе — 22-го, а третье — 24-го.