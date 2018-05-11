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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов в столице страны, за 50 дней голодовки похудела на 17 килограммов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Веру Савченко.

По ее словам, в данный момент депутат весит 68 килограммов, хотя раньше ее вес был равен 85. Савченко приходится активно принимать витамины и ряд других препаратов, включая кальций коралловый в таблетках, поскольку ей недавно провели операцию на зубе. "А принимать антибиотики без витаминов нельзя", — заключает Вера.

По ее словам, в пятницу, 11 мая, Надежда отмечает день рождения, в честь чего ее сестра с мамой принесли в СИЗО торт.

При этом Вера отказалась комментировать, кто будет представлять интересы депутата в суде после того, как она отказалась от адвокатов. "Суд 14 мая, в 13:00. Другого не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня. Она все скажет сама на суде", — добавила сестра арестованной.

Напомним, ранее появилась информация, что Савченко отказалась от адвокатов.