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Министерство финансов объяснило снижение трансфертов в пенсионный фонд из бюджета текущего года более высокими темпами поступления страховых взносов в прошлом году. Об этом пишет ТАСС.

"В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда", — цитирует агентство сообщение ведомства.

В сообщении подчеркивается, что остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году. Это приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности ПФР.

Напомним, ранее стало известно, что расходы фонда на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 миллиардов рублей, а трансферт из федерального бюджета сократится на 68,3 миллиарда.

Минфин в поправках к федеральному бюджету-2018 предложил уменьшить расходы на пенсионное обеспечение россиян на 51,5 миллиарда рублей.