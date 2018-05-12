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Казахстанский силач Сергей Цырульников протянул по рельсам тепловоз и вагон, которые весили 180 тонн. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Казахстан.

Агентство пишет, что силач установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3.

Цырульников является четырехкратным рекордсменом мира по силовым номерам, а также продолжателем традиций известных казахских палуанов [палуан — борец, силач] Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу. Кроме этого, он является кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту.