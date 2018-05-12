Фото: instagram.com

Создание скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом подходит к концу. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, пишет РИА Новости.

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов!", — написал Маск, добавив, что демонстрационные поездки будут организованы через несколько месяцев.

Предприниматель отметил, что после запуска системы в штатном режиме приоритет будет отдан пешеходам и велосипедистам. По словам Маска, проезд будет стоить меньше, чем цена билета на автобус.

Агентство напоминает, что ранее он анонсировал проект нового вида общественного транспорта — подземного электробуса, развивающего скорость до 200 километров в час. Проект предполагает создание тысячи маленьких станций размером с парковочное место.