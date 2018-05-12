Фото: instagram.com

Известную актрису французского происхождения Еву Грин встретили поклонники в одном из супермаркетов "Пятёрочка" Московской области. Фанаты опубликовали снимки в соцсетях, пишет Life.

Подчеркивается, что Грин, известная по ролям в картинах "Город Грехов", "Казино Рояль" и "Дом странных детей мисс Перегрин", прибыла в столицу РФ для съемок в новом фильме.

На снимках, опубликованных очевидцами, актриса стоит в повседневной одежде на фоне ликёро-водочного отдела с бутылкой минералки.

Москвичам также удалось запечатлеть партнера Грин по фильму — американского актера и режиссера Мэтта Дилана.

Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx — уставший (@deadeyes1337) 10 мая 2018 г.