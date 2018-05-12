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Внучка актера Василия Качалова, актриса Мария Шверубович скончалась в возрасте 68 лет. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на главу департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову.

Причины смерти не уточняются.

По словам Любимовой, отпевание Шверубович пройдет 13 мая в Аксиньино.

Актриса родилась 22 августа 1949 года, она закончила школу-студию МХАТ в 1970 году, а затем работала актрисой Московского театра "Современник". Шверубович известна по ролям в спектаклях "С любимыми не расставайтесь", "Валентин и Валентина", "Белоснежка и семь гномов", "Погода на завтра".