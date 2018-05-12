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Журналист и политик Дмитрий Гордон в эфире канала "112 Украина" заявил, что страна находится "под большой угрозой распада" и не является "цельным государством. Об этом пишет РИА Новости.

"Украина – недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять", — написал он, добавив, что украинцы не видят заборы государства о гражданах, а это "первое, с чего оно должно начинаться".

Гордон подчеркнул, что Украина находится на грани распада, и "все, кто в стране имеет способность мыслить", это понимают.

"И то, что мы глазом не успеем моргнуть и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — заключил он.

Агентство пишет, что на Украине уже не раз заявляли о негативных последствиях, к которым может привести кризис власти. Так, депутат Рады Евгений Мураев подчеркивал, что текущий политический курс может подорвать территориальную целостность страны, которая "катится под откос". Член украинского парламента Нестор Шуфрич заявлял о том, что действия киевской власти "разорвут страну в клочья". Бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко заявлял, что Украина может исчезнуть с карты мира "от массовой коррупции и разочарования".