Фото: vk.com/barneos22

Сообщения о закрытии еще одного торгового центра в Барнауле появились в сети.

Так, паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте" пишет, что в четверг, 10 мая, стало известно о закрытии ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности. Утверждается, что арендаторы и собственники получили соответствующие уведомления.

ТЦ закрывается с субботы, 12 мая, на неопределенный срок.

Напомним, накануне в столице Алтайского края по аналогичным причинам были закрыты торговые центры "Арена" и "Гулливер".