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Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет введен в эксплуатацию 12 июня. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, пишет РИА Новости.

"TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня", — цитирует Албайрака агентство Anadolu.

Трубопровод TANAP, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.