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Более 140 разрешений на работу выдали гражданам США в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Ранее в распоряжение агентства поступил текст законопроекта об ответных мерах России на действия США, который предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединённых Штатов Америки или поддерживающих их политику стран.

"По данным ведомственной статистической отчетности, в отношении граждан США за 3 месяца 2018 года оформлено 144 разрешения на работу, из них 130 для высококвалифицированных специалистов", — сказал собеседник агентства.