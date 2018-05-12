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Свыше 140 граждан США получили разрешение на работу в России

, ИА "Амител"
130 разрешений на работу оформлено для высококвалифицированных специалистов

Фото: youtube.com

Более 140 разрешений на работу выдали гражданам США в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Ранее в распоряжение агентства поступил текст законопроекта об ответных мерах России на действия США, который предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединённых Штатов Америки или поддерживающих их политику стран.

"По данным ведомственной статистической отчетности, в отношении граждан США за 3 месяца 2018 года оформлено 144 разрешения на работу, из них 130 для высококвалифицированных специалистов", — сказал собеседник агентства.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2018 08:41
- гость -

ну просто огромные цифры)))))))

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12.05.2018 08:50
Гость

Отборный русский мат, а наши специалисты не могут устроиться, вынуждены работать на малооплачиваемых работах и то, если повезет найти такую работу.

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12.05.2018 08:57
гОСТь

ну фсё: терь оттолкнемся от дна и встанем скален.

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