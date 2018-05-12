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Доход генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года увеличился до 108 млн 577 тыс. 386 рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные, размещенные в пятницу на сайте "Роскосомоса".

По основному месту работы в 2017 году Комаров заработал 71 млн 501 тыс. 646 рублей.

По итогам 2016 года гендиректор госкорпорации задекларировал доход в размере 96 млн 272 тыс. 907 рублей, в том числе 35 млн 798 тыс. 053 рублей по основному месту работы.

Согласно данным за 2017 год, в пользовании главы "Роскосмоса" находится один земельный участок, в собственности — пять земельных участков, жилой дом, квартира, участок газопровода и нежилое помещение, а также автомобили Lada Largus и Mercedes-Benz Viano.