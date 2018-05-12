Фото: 24segodnya.ru

Аргентинский лидер Маурисио Макри решил не ехать в РФ на чемпионат мира по футболу из-за сложной экономической ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Nacion и его близкие к главе государства источники.

"Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить", — цитирует агентство слова собеседника портала.

Изначально президент собирался 16 июня посетить в столице РФ матч Аргентина-Исландия, а спустя пять дней — встречу своей сборной с Хорватией в Нижнем Новгороде. Согласно другому сценарию, он мог присутствовать на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней — в Петербурге на матче Аргентина — Нигерия.

Агентство пишет, что в последние дни в Аргентине серьезно осложнилась финансово-экономическая ситуация. Накануне курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты, а за неделю падение составило 6,5%. Это происходит на фоне переговоров, которые власти страны ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.