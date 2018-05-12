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СМИ: ставший миллионером барнаулец приехал в Москву за призом

, ИА "Амител"
Сейчас мужчина раздумывает, как распорядиться выигранными 232 миллионами

Фото: socmedia.enisey.tv

Житель Барнаула, который выиграл в лотерею 232 миллиона рублей, лично приехал в Москву и обратился в "Столото" за призом. При этом он категорически отказался светиться в прессе и называть свое имя, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на "КП" и "Столото".

Мужчина обратился за выигрышем на днях. Он еще думает о том, как распорядиться выигранной суммой. 

В организации ему сообщили, что с выигрыша нужно оплатить налог 13%. Победитель в данный момент уже получает пересчитанную сумму. Приезжать в Москву мужчине было необязательно, выигрыш можно было оформить дистанционно, однако, как правило, обладатели крупных сумм предпочитают приехать лично.

Издание сообщает, что новоиспеченный миллионер работает дальнобойщиком. Он купил билет за 2,5 тысячи рублей в лотерейном коиске. Когда заполнил билет, система регистрации вышла из строя. Чтобы не ждать, он оставил билет продавцу киоска. Женщина зарегистрировала его позднее. О выигрыше счастливчик узнал по телефону, ему не назвали сумму, а лишь сказали, что он миллионер. Сначала барнаулец не поверил женщине.

Та самая кассирша также сообщила, что у мужчины не было своего жилья. Его главной мечтой является забрать мать в Барнаул. Кроме этого, он хочет помочь брату-инвалиду и больному племяннику, нуждающемуся в помощи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2018 11:45
АБОРИГЕН

То что решил не светиться это правильно. Что это за билет такой за 2,5 тр? Может купил билетов на 2,5 тр?

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12.05.2018 11:50
9

билет можно и за миллион купить.смотрю сколько чисел будешь заполнять.

0  0
12.05.2018 12:03
- гость -

Собственное жильё, забота о родителях, лечение больным родственникам, помощь инвалидам. По всем целевых группам работают. Почему не написали, что дальнобойщик оплатил учёбу старшему сыну и помог бывшей жене с ипотекой???

0  0
12.05.2018 12:06
- гость -

Это он кассирше о своих проблемах рассказывал во время регистрации билета? Ну что за бред. Увольте пиарщика.

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