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Новый асфальтобетонный завод заработал в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Стоимость оборудования составил 46 миллионов рублей

Фото: sgd22.ru

В Курьинском районе начал работу новый асфальтобетонный завод отечественного производства. Дорожно-строительное управление приобрело оборудование за свой счет, его стоимость составил 46 миллионов рублей, пишет Минстройтранс Алтайского края.

Уточняется, что перемещаемая быстромонтируемая асфальтобетонная установка "КА-100" циклического действия производительностью 100 тонн асфальтобетона в час размещена на площадке Южного ДСУ в городе Курья в начале текущего месяца.

Установки изготовили во Владимирской области. "В качестве основы при проектировании оборудования взяты лучшие мировые конструктивные решения, которые позволяют существенно экономить энергию при эксплуатации. Произведенный заводом асфальтобетон будет использоваться на объектах, которые строятся и ремонтируются в радиусе 150 км", — рассказал глава Южного ДСУ Сергей Разумов, подчеркнув, что в случае необходимости установку могут переместить на другую территорию, срок ее монтажа составляет 14 дней. Работать на новом оборудовании будут около 10 человек.

Начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз отметил значимость появления подобного завода в Южной зоне Алтайского края. "Это направление имеет важное значение и для развития туризма, и как транзитное направление к сопредельной Республике Казахстан. В ближайшие два года к ремонту запланированы порядка 70 км", — отметил он.

В заключении отмечается, что теперь в Алтайском крае есть три мобильных завода, производящих асфальтобетон. В минувшем году за счет средств ООО "Барнаульское ДСУ № 4" была куплена первая в РФ асфальтобетонная установка немецкой фирмы "Беннингховен" типа "МВА 1250", которую разместили в Камне-на-Оби. Другой мобильный завод находится в Бийском районе на базе Юго-Восточного ДСУ. Он был куплен на средства краевого дорожного фонда в 2016 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2018 12:02
Гость

Круто.

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