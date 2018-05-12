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В Красноярске мальчик забрал цветы с памятника ветеранам войны

, ИА "Амител"
Следователи проводят проверку

Фото: borisovcity.net

В Красноярске следователи начали проверку по факту видеозаписи, на которой подросток забирает цветы с памятника ветеранам Великой Отечественной войны и оскорбительно высказывается в адрес военных, пишет Life.

Местные СМИ сообщают, что молодой человек забрал цветы с памятника "Журавли моей славы" в сквере Победителей в Красноярске, а затем подарил их девушке. После этого молодые люди "оскорбительно отзывалась о ветеранах ВОВ".

Следователи усматривают в действиях подросток признаки преступления по статье "Реабилитация нацизма". По данному факту сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2018 12:59
- гость -

Сразу оговорюсь, большая часть молодежи хорошие и воспитанные люди, но... нельзя не отметить, что данный поступок весьма характерен для теперешнего молодого поколения. Как бы не ругали СССР пионерия и комсомол подобные факты практически исключали . Воспитанием никто не занимается.Историю (просто основы ) молодые люди не знают. Не так давно спросил у студентов политеха (прям на "сковородке) , откуда Ползунов приехал на Алтай трое не ответили вообще ничего.

0  0
12.05.2018 13:25
- гость -

А что за чувак?

0  0
12.05.2018 13:28
- гость -

Времена поменялись каждый день новые изобретения тысячи, вы всех будете учить наизусть?

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