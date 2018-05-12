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В Красноярске следователи начали проверку по факту видеозаписи, на которой подросток забирает цветы с памятника ветеранам Великой Отечественной войны и оскорбительно высказывается в адрес военных, пишет Life.

Местные СМИ сообщают, что молодой человек забрал цветы с памятника "Журавли моей славы" в сквере Победителей в Красноярске, а затем подарил их девушке. После этого молодые люди "оскорбительно отзывалась о ветеранах ВОВ".

Следователи усматривают в действиях подросток признаки преступления по статье "Реабилитация нацизма". По данному факту сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку.