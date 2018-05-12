Суббота, 12 Май, 13:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

18+


$ 61,74
€ 73,51
517860
19°
Обь
476см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Эксперты сообщили о расширениях Google Chrome, крадущих данные

, ИА "Амител"
Вредоносное ПО распространялось через официальные расширения к браузеру

Фото: showtop.info

Эксперты из компании Radware рассказали о вредоносном программном обеспечении (ПО), которое распространялось через официальные расширения к браузеру Google Chrome, пишет РИА Новости.

Специалисты сообщают, что хакеры распространяли через Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где юзерам предлагалось установить расширения из магазина Chrome Web Store.

После этого вредоносное ПО превращало компьютер в часть ботнета (сеть из зараженных устройств), занимавшегося кражей данных пользователей из Facebook и Instagram. Также компьютер тайно майнил криптовалюту.

В компании подчеркивают, что после обнаружения вредоносного ПО Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.

По подсчетам специалистов, с конца марта программа смогла заразить свыше 100 тысяч пользователей в 100 странах мира. Наибольшая активность вредоносного ПО зафиксирована в Венесуэле, Эквадоре и на Филиппинах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.05.2018 13:23
- гость -

Пора уже запретить гугл в стране избавимся от этой гадости раз и навсегда.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:14
Архитектор из Новосибирска изготовил объемные открытки с Крымским мостом 0
12:34
Эксперты сообщили о расширениях Google Chrome, крадущих данные 1
12:14
В Красноярске мальчик забрал цветы с памятника ветеранам войны 3
11:38
Новый асфальтобетонный завод заработал в Алтайском крае 4
11:14
СМИ: ставший миллионером барнаулец приехал в Москву за призом 13
10:35
СМИ выяснили, почему президент Аргентины не посетит ЧМ-2018 по футболу 2
10:14
Мошенники обокрали продававшую платье в сети жительницу Барнаула 3
09:32
В НАТО отметили "быстрое возрождение" российской армии 1
09:14
Доход главы "Роскосмоса" вырос в 2017 году до 108 млн рублей 8
08:38
Свыше 140 граждан США получили разрешение на работу в России 7
08:12
Турция назвала дату запуска газопровода в обход России 21
08:06
Фильм-антидепрессант "Про Рок" о поколении 30-летних покажут в Барнауле 0
07:50
Ежедневник Amic.ru: Почему 12 мая - лучший день для лечения 0
07:34
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща? 1
07:22
Как получить ежемесячную выплату на ребенка из материнского капитала 1
07:15
Куда сходить в Барнауле на выходных и где побывать 12 и 13 мая 1
07:03
Усадьбу из ангарской сосны продают в Барнауле за 14,9 млн рублей 3
06:48
Счастье вдруг: как правильно платить налог на выигрыш в лотерею 4
06:32
И неловко, и смешно: неудачные дизайнерские решения в одежде 0
06:17
Ливни и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая 0
06:01
Don't worry, be happy: как вырастет цена на бензин в Алтайском крае к лету 15
05:04
Появились сообщения о закрытии ТЦ "Россия" в Барнауле 1
04:01
Украинский журналист назвал страну "недогосударством" 2
03:04
Скончалась актриса Мария Шверубович 0
02:04
Москвичи встретили известную актрису Еву Грин в местной "Пятерочке" 0
01:01
Маск продемонстрировал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом 1
00:04
Силач из Казахстана протянул по рельсам 180-тонный тепловоз с вагоном 2
23:46
В Минфине объяснили причину снижения расходов на пенсии в 2018 году 1
23:32
Савченко за 50 дней голодовки похудела на 17 килограммов 0
23:08
СМИ: стало известно, как будут наказывать россиян за соблюдение санкций США 0
22:48
Агутин считает, что шоу "Голос" нужно на время закрыть 0
22:32
Солист "Воплей Видоплясова" рассказал об ушедших с концерта россиянах 8
22:14
В американской школе произошла стрельба 0
21:55
Агутин прокомментировал выступление Самойловой на "Евровидении" 1
21:35
Индийские военные нашли необычное применение танку Т-90С 0
21:14
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату 4
20:57
Названы кандидаты на пост главы министерства образования РФ 1
20:28
Адвокаты Савченко отказались представлять ее интересы в суде 0
20:13
Запрет на ввоз лекарств решили убрать из законопроекта о контрсанкциях 0
19:53
ПФР увеличит расходы на выплату пенсий в 2018 году почти на 99 млрд рублей 2
19:39
СМИ: Киев задумался об отмене празднования 9 мая 0
19:08
Коротко о главном: планетарий, крах на "Евровидении" и деньги из мусора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 мая
18:52
Сотовая связь стала дешевле в России 2
18:32
МИД: силовики предотвратили теракт на шествии "Бессмертного полка" 2
18:23
Тулеев возглавил медиарейтинг глав парламентов в апреле 0
18:11
Генпрокуратура сообщила о снижении уровня преступности в РФ за пять лет 1
17:50
Энцефалит, тиф и боррелиоз: опасные клещи кусают жителей Алтайского края 0
17:35
Московский Кремль будет открыт для туристов летом дольше 1
17:30
Барнаульский футболист вошел в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 1
17:22
Житель Барнаула хотел купить биткоины, а лишился 100 тысяч рублей 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.