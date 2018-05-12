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Эксперты из компании Radware рассказали о вредоносном программном обеспечении (ПО), которое распространялось через официальные расширения к браузеру Google Chrome, пишет РИА Новости.

Специалисты сообщают, что хакеры распространяли через Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где юзерам предлагалось установить расширения из магазина Chrome Web Store.

После этого вредоносное ПО превращало компьютер в часть ботнета (сеть из зараженных устройств), занимавшегося кражей данных пользователей из Facebook и Instagram. Также компьютер тайно майнил криптовалюту.

В компании подчеркивают, что после обнаружения вредоносного ПО Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.

По подсчетам специалистов, с конца марта программа смогла заразить свыше 100 тысяч пользователей в 100 странах мира. Наибольшая активность вредоносного ПО зафиксирована в Венесуэле, Эквадоре и на Филиппинах.