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В Пенсионном фонде РФ (ПФР) рассказали RT, сколько россиян возрастом старше 110 лет получают пенсию в стране.

Согласно данным фонда, в РФ получают пенсию 37 граждан возрастом старше 110 лет.

Большинство таких пенсионеров живут в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Подчеркивается, что наибольшее число пенсионеров возрастом свыше 100 лет зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и республике Башкортостан.