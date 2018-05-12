Фото: sputniknews.com
В Пенсионном фонде РФ (ПФР) рассказали RT, сколько россиян возрастом старше 110 лет получают пенсию в стране.
Согласно данным фонда, в РФ получают пенсию 37 граждан возрастом старше 110 лет.
Большинство таких пенсионеров живут в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Подчеркивается, что наибольшее число пенсионеров возрастом свыше 100 лет зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и республике Башкортостан.
Комментарии
сто лет назад паспорта не выдавались, поэтому возраст примерный
Регистрация велась в церковных книгах (неужели они все сохранились), а некоторые добавляли себе годы, другие наоборот понижали - так что все это спорно.
вот там и повышай возраст пенсионный ,путин....выбрали,голикову сразу здравоохранение уничтожать назначили,а мутко строительство....ум так и прёт!
А в пенсионном не рассказали, что удельный вес лиц старше 60 лет в РФ ниже чем в развитых странах
в РФ получают пенсию 37 граждан возрастом старше 110 лет.
Поэтому, срочно необходимо повышать пенсионный возраст.