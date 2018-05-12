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Жительница Кировского района Новосибирска накопила огромный долг в размере 600 тысяч рублей. В сумму вошли долги по коммунальным услугам, страховым взносам и налогам. Женщина не хотела расплачиваться с долгами, скрывалась от судебных приставов, а ее банковские счета были пусты, пишет "НДН.Инфо".

Приставам все же удалось выяснить, что неофициально 52-летняя должница подрабатывает в йога-студии, где преподает разные практики, которые направлены на расширение сознания.

Пристав схитрил и, прикинувшись любителем йога-терапии, по телефону записался на индивидуальные занятия к должнице.

"Каково же было удивление медитирующей женщины, когда к ней в зал вместо начинающего йога вошел судебный пристав-исполнитель", — цитирует издание сообщение УФССП РФ по НСО.

В результате пристав наложил арест на двухкомнатную квартиру женщины в центре города, которую она несколько лет сдавала в аренду. По итогам оценки имущества стоимость составила около 4 миллионов рублей. Если жительница Новосибирска вскоре не погасит долги, ее квартира уйдет с молотка.