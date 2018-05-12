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В Барнауле по решению Железнодорожного районного суда еще приостановил свою работу торговый центр "Россия". Об этом пишет пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Напомним, информация о закрытии ТЦ появилась еще накануне.

Приставы сообщили, что в двухэтажном здании сотрудники прокуратуры выявили нарушения пожарной безопасности.

"На основании исполнительного документа судебными приставами Железнодорожного района Барнаула приостановлена эксплуатация нежилых помещений в торговом центре “Россия”, — говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 12 мая.

Также в Барнауле закрыты по аналогичным причинам торговые центры "Арена" и "Гулливер".