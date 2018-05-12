Фото: 22.фсин.рф

Осужденные в столице Алтайского края поставили спектакль в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет пресс-служба УФСИН по региону.

Спектакль был поставлен по мотивам нескольких военных произведений: Вячеслава Кондратьева "Лихоборы", Владимира Тендрякова "День, вытеснивший жизнь" и Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Подчеркивается, что реквизит и костюмы осужденные сделали сами. В постановку из нескольких частей были включены вокальные номера и демонстрации архивных видеоматериалов о войне.

Мероприятие проходило в клубе лечебно-исправительного учреждения №1. Зрителями стали сотрудники администрации учреждения, представители вечерней общеобразовательной школы №2 и свыше 150 осужденных.

В сообщении сказано, что в завершении спектакля зал разразился аплодисментами. В администрации учреждения добавили, что его покажут на сцене клуба несколько раз, чтобы его посмотрели все осужденные ЛИУ-1.