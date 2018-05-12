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Актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на портал НСН.

Артист умер 9 мая, однако известно об этом стало позже. Причина смерти Киндрата не раскрывается. Отмечается, что о дате и месте похорон сообщат позднее.

Юрий Киндрат родился в Тюмени, получил художественное образование в Школе драмы Германа Седакова. Он служил в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Артист снялся в таких сериалах, как "Закрытая школа", "Школа №1", "Гостиница "Россия"", "Спящие-2" и "Свидетели". Киндрат также сыграл эпизодическую роль в спортивном фильме 2008 года "Игра" режиссера Александра Рогожкина.