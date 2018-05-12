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Поездка исполнительницы Юлии Самойловой в Лиссабон на международный песенный конкурс "Евровидение-2018" обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Расходы российской делегации подсчитал портал "Дни.ру".

Авторы статьи сложили обязательный взнос участников "Евровидения", стоимость отеля и билетов бизнес-класса в Португалию для команды из 20 человек, включая танцоров, бэк-вокалистов, стилистов, парикмахеров и фотографов. В 15 миллионов вошли также затраты на постановку номера, пошив "платья-горы" и зарплата членов делегации.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале "Евровидения", прошедшем в ночь на 11 мая, однако по итогам голосования зрителей и жюри в десятку финалистов не прошла.

Выступление российской исполнительницы в Сети собрало почти 20 тысяч дислайков. К числу критиков присоединились и отечественные звёзды. Так, певец Леонид Агутин заявил, что на "Евровидение" нужно было посылать более сильного вокалиста. Продюсер Иосиф Пригожин и отметил, что усилий исполнительницы было недостаточно.