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С заявлением в отдел МВД России по г. Горно-Алтайску обратился житель республиканской столицы, который сообщил, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием, похитили у него 10 тысяч рублей.

Мужчина, желая приобрести запчасти для автомобиля, стал просматривать объявления в сети Интернет. На одном из специализированных сайтов он нашел необходимые запчасти. Связавшись с менеджером фирмы по контактному телефону, гражданин узнал, что доставка товара осуществляется транспортной компанией, но только после 100% предоплаты. Горожанин, согласившись с данными условиями, перечислил на указанный ему банковский счет 10 тысяч рублей. Не получив запасные части в указанный срок он связался с менеджером, которая переадресовала его к директору фирмы. В ходе общения с руководителем торгового предприятия выяснилось, что менеджер уволена и не имеет отношения к продаже запасных частей.

Поняв, что стал жертвой мошенницы, мужчина обратился за помощью к сотрудникам полиции. Оперативники уже установили, что контактный номер телефона указанный в объявлении принадлежит 41-летней жительнице г. Омск, местонахождение которой в настоящее время устанавливается.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.