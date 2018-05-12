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Санкт-Петербургская полиция проверяет кассира супермаркета "Пятерочка", которая бесплатно отдавала продукты посетителям. Об этом пишет портал Znak, ссылаясь на "Невские новости".

Издание пишет, что заявление на 42-летнюю уроженку Узбекистана написало руководство магазина, считающее, что женщина отдавала продукты родственникам. Сама же кассир написала явку с повинной, объяснив, что в апреле не раз отдавала продукты покупателям, не проводя товар через кассу. Он объяснила, что делала это из жалости к тем, у кого не было денег на покупки. По словам женщины, в основном это были пожилые люди.

Также кассир призналась, что брала продукты для себя — курицу, печенье, колбасу, сыр, фарш, краску для волос, туалетную бумагу и стиральный порошок. В данный момент магазин проводит инвентаризацию с целью установить точный список и общую стоимость материального ущерба, нанесенного кассиром.