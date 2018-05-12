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Дождь, гроза и похолодание до +3 ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 13 мая. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Так, в регионе ночью температура воздуха опустится до +3...+8, а днем потеплеет до +10...+15 градусов. На протяжении всех суток в отдельных районах ожидаются дожди и грозы.

В Барнауле ночью температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, преимущественно без осадков. Днем в краевой столице воздух прогреется до +11...+13 градусов, синоптики прогнозируют дождь, возможна гроза.

В этот день ветер будет дуть западный, 6-11 метров в секунду. При этом в регионе местами возможны порывы до 12-17 метров, а в Барнауле скорость ветра усилится до 9-14 м/с.