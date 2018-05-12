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Новосибирские полицейские задержали серийных "телефонных мошенников"

, ИА "Амител"
Двое членов преступной группы находились в местах лишения свободы, им помогали две женщины

Фото: ekburg.tv

Полицейские в Новосибирской области установили личности четверых подозреваемых в серии "телефонных мошенничеств". Злоумышленники обзванивали людей по случайным номерам и обманывали их по схеме "ваш родственник попал в беду", пишет пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что в группу входили двое ранее не раз судимых мужчин и де женщины. В январе и феврале этого года мужчины, которые находились в местах лишения свободы, обзванивали жителей Ростовской, Оренбургской, Владимирской областей, Краснодарского и Приморского краев и говорили им, что их родственник совершил преступление. Затем они предлагали срочно перевести деньги, чтобы он избежал ответственности. Потерпевшие переводили деньги на разные счета, а их обналичиванием занимались женщины.

Правоохранителям удалось задержать находящихся на свободе сообщниц. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты шесть мобильных телефонов, десять сим-карт и 12 банковских карт, которые использовались при совершении преступлений, а также блокнот с черновыми записями.

На данный момент уже установлена причастность подозреваемых к четырем эпизодам мошенничеств. Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим фактам преступной деятельности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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