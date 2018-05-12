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Украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на "героев", которые участвуют в конфликте в Донбассе. Такое заявление в эфире канала ZIK сделал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает РИА Новости.

"Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек <…> приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень", — цитирует агентство слова Вятровича.

Историк полагает, что в украинском обществе происходят "фундаментальные перемены" из-за изменения отношения к силовикам. По словам Вятровича, для украинцев они "из обычных людей превратились в настоящих героев".

Напомним, что ранее в Раду внесли законопроект о перенесении праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 мая на 8-е. По словам автора инициативы, дата 9 мая имеет "геополитическую и идеологическую окраску", из-за которой ассоциируется с "утверждением РФ как сверхдержавы, которая победила фашизм".