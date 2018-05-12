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Музыкальный телепроект "Поверь в себя" стартует в столице Алтайского края. На сайте проекта объявляется о начале кастинга песенного конкурса.

В новом сезоне показать свое умение владеть голосом и продемонстрировать талант смогут студенты в возрасте от 17 до 24 лет. Прошедшие отбор будут бороться за звание лучшего вокалиста Барнаула.

"Учебная прописка" не важна, главное — желание выйти на сцену", — отмечают организаторы.

Участников нового — четвертого сезона — будут ждать совместные выступления с танцорами, джаз-бендом и оркестром "Сибирь". Концерты и дневники проекта будут транслироваться на каналах "Россия 1 Алтай" и "Россия 24 Алтай".

Победителя ждет главный приз — 100 тысяч рублей.

Подчеркивается, что кастинги будут проходить 2-3 июня в концертном зале "Сибирь". Желающие принять участие должны заполнить анкету на сайте конкурса.