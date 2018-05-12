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Самым старым пенсионером в РФ оказалась жительница Чечни Коку Истамбулова. Ей 128 лет, она родилась 1 июня 1889 года, пишет RT со ссылкой на пресс-службу фонда.

Самая пожилая пенсионерка живет в селе Братское в Надтеречном районе Чечни. По словам одного из ее внуков Иляса Абубакарова, у пожилой женщины хорошее здоровье и память, добавляет РИА Новости. Также сообщается, что у пенсионерки, помимо Иляса, есть еще пятеро внуков и 16 правнуков.

Внук отметил, что они часто навещают ее и ухаживают за пожилой женщиной. Также он добавил, что у нее иногда поднимается давление и женщина уже не видит. При этом она может самостоятельно кушать и ходить.

Осенью Истамбуловой исполнится 129 лет.

Напомним, ранее в ПФР сообщили, что сейчас в РФ живут 37 человек старше 110 лет. Почти все они находятся в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Больше всего пенсионеров, перешагнувших рубеж в 100 лет, живет в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.