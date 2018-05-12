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Житель Кемерово купил земельный участок под ТЦ на кладбище

, ИА "Амител"
Мужчина узнал, что территория используется для захоронения граждан, лишь после покупки земли

Фото: vielfalt-bewegt-frankfurt.de

Кемеровчанин выплатил свыше 2 миллионов рублей земельного налога за участок, на котором собрался строить торгово-развлекательный центр. Об этом пишет "Недвижимость Алтай", ссылаясь на пресс-службу УФССП РФ по Кемеровской области.

Лишь после покупки он узнал, что территория используется для захоронения граждан. Отмечается, что мужчина выяснил, что купленный участок отведен под кладбище, когда прибыл на место для его межевания. 

В итоге мужчина оказался должен ИФНС 2,6 миллиона рублей налога на землю. В отношении должника применили меры принудительного взыскания: были арестованы доходы, которые находятся в банке, бытовая техника. Мужчине временно запретили выезд за границу России. Судебный пристав установил, что мужчина владеет иными земельными участками. В отношении них ввели запрет на регистрационные действия.

После мер принудительного взыскания должник оплатил налог в полном размере. В данный момент исполнительное производство фактически исполнено.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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