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Похороны актера Юрия Киндрата пройдут 12 мая на Перепечинском кладбище. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал 72.ru.

Артист умер на 33-м году жизни. Причины его смерти неизвестны. Агентство подчеркивает, что, вероятно, Киндрат болел, поскольку за две недели до смерти опубликовал в соцсетях снимок из клиники.

Артист обучался актерскому мастерству в New York Universal Artistic School и Школе Драмы Германа Седакова. Затем сотрудничал с театром "Школа драматического искусства" и Московским театром на Юго-Западе.

Киндрат наиболее известен по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Школа № 1", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".