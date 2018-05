Победительницей международного музыкального конкурса "Евровидение" стала представительница Израиля Нетта Барзилай.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне. Барзилай набрала 529 баллов.

На втором месте Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — 342 балла.