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Жители барнаульского Научного Городка жалуются на зловонные реки и мусор

, ИА "Амител"
В соцсетях жителей "успокаивают" ироничными шутками: "Запах перемен!"

В Барнауле в поселке Научный Городок за автомобильной заправкой организовали незаконную свалку мусора, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Кроме того, как отмечается, пробили сливной канализационный водовод и теперь зловонные стоки бегут рекой. 

"Обращались в соответствующие органы, результата нет. Приходится дышать нечистотами", — жалуются местные жители.

Пользователи паблика "успокаивают" жителей ироничными шутками: "Запах перемен!", "Чуете? Приближаемся к первой 5-ке экономик мира".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.05.2018 08:49
- гость -

Сами навалили
Сами разгребайте

0  0
13.05.2018 09:13
- гость -

В Барнауле 9 мая запах канализации присутствовал даже позле главпочты и ничего

0  0
13.05.2018 09:20
8:48

Как ты их прикольно приколол Мартиросянь ещё приколюга.

0  0
13.05.2018 09:21
- гость -

Сами мусорите.

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