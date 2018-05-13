В Барнауле в поселке Научный Городок за автомобильной заправкой организовали незаконную свалку мусора, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Кроме того, как отмечается, пробили сливной канализационный водовод и теперь зловонные стоки бегут рекой.

"Обращались в соответствующие органы, результата нет. Приходится дышать нечистотами", — жалуются местные жители.

Пользователи паблика "успокаивают" жителей ироничными шутками: "Запах перемен!", "Чуете? Приближаемся к первой 5-ке экономик мира".